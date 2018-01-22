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Apple, iPhone'nin O ,Model Telefonunu Artık Üretmeyecek

 KGI Securities şirketinin analisti Ming-Chi Kuo yaptığı son dakika açıklamasında, dünya devi Apple'nin bu yaz iPhone X'in üretimini durduracağını söyledi. Peki iPhone X neden üretilmeyecek?

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Apple, iPhone'nin O ,Model Telefonunu Artık Üretmeyecek

 KGI Securities şirketinin analisti Ming-Chi Kuo yaptığı son dakika açıklamasında, dünya devi Apple'nin bu yaz iPhone X'in üretimini durduracağını söyledi. Peki iPhone X neden üretilmeyecek?

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:28
Apple, iPhone'nin O ,Model Telefonunu Artık Üretmeyecek

Daha önce yaptığı flaş açıklamalar ve öngörüler ile dünyada adından bahsettiren KGI Securities şirketinin analisti Ming-Chi Kuo, yaptığı son dakika açıklamasında yine flaş bir öngörüde bulundu. Aanalisti Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada iPhone X üretiminin yaz aylarında durdurulacağını söyledi.

Daha önce sadece iPhone 5C'de gerçekleşen bu olay, iPhone X'te de gerçekleşeceğe benziyor. Bu da modelin satışlarının iyi gitmemesi ile ilişkilendiriliyor.

iPhone'nin bu model telefonunun üretiminin durdurulma meselesinin gündeme gelmesindeki en büyük etken ise Çin olarak ön plana çıkıyor. Kuo yaptığı açıklamada Çinli teknolojiseverlerin tam boy ekranlı telefonun tepedeki çentik şeklindeki kısmını beğenmediklerini ve iPhone 8 Plus'a yöneldiklerini söylüyor.

Satışlar Rekor Seviyede Düşük

Cowan adlı bir şirket yaptığı yeni çalışmada sonuçları açıkladı. Şirket tarafından yürütülen yen, çalışmaya göre iPhone X satışları rekor denebilecek seviyede düşük seviyede seyrediyor. Önceki çeyereğe göre bu düşüş %87,6 seviyesinde oluştu.

Yaşanan tüm bu olaylara karşın toplamda Apple'ın satışları da arttı. Kuo, bu durumun şirketin ilk kez üç adet yüksek performanslı (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) telefon tanıtmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Yüzde 10 Büyüme

Öte yandan dünya teknoloji devi Apple'ın bu yıl %10 büyüme ile kapatacağı belirtiyor. Kuo'ya göre iPhone X'in yerini üç telefon olacak. İkinci nesil bir 5,8 inçlik iPhone X,6,5 inçlik iPhone X Plus ve 650-750 dolar fiyata sahip olacak 6,1 inç ekranlı, Face ID özellikli bir iPhone SE benzeri. Son iki modelin Çin'de beğeni alması hedefleniyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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