2. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı (FIC – TEC 2018)

Venezuela'nın Karakas şehrinde Venezuela Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihleri arasında 2. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı (FIC – TEC 2018) düzenlenecek. Hem kamu kuruluşlarının hem de özel sektörün yer alacağı Fuar'da uluslararası katılımcıların kendi ülkelerinde gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktaracakları fuar için YÖK tarafından duyuru yayımlandı.