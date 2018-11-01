Venezuela'nın Karakas şehrinde Venezuela Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihleri arasında 2. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı (FIC – TEC 2018) düzenlenecek. Hem kamu kuruluşlarının hem de özel sektörün yer alacağı Fuar'da uluslararası katılımcıların kendi ülkelerinde gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktaracakları fuar için YÖK tarafından duyuru yayımlandı.
Fuara katlmak isteyenler (Word ve PDF) dökümanlarından fuarın detaylarını inceleyebilirler.
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