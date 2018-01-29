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150 Yılda Bir Görülüyor: 31 Ocak 2018'de Tarihi Gün

150 yılda bir gerçekleşen “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak akşamı Türkiye'dem gözlemlenebilecek. Peki “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” ne anlama geliyor? Ay'ın hangi durumlarına bu isimler verilir? Bu gök olayını izlemek için ne yapmak gerekiyor?

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150 Yılda Bir Görülüyor: 31 Ocak 2018'de Tarihi Gün

150 yılda bir gerçekleşen “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak akşamı Türkiye'dem gözlemlenebilecek. Peki “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” ne anlama geliyor? Ay'ın hangi durumlarına bu isimler verilir? Bu gök olayını izlemek için ne yapmak gerekiyor?

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:57
150 Yılda Bir Görülüyor: 31 Ocak 2018'de Tarihi Gün
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2018 yılının ilk gök olayı 31 Ocak 2018 akşamı yaşanacak.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden görülecek gök olayında  “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” gözlemlenecek. 31 Ocak Çarşamba akşamı gözlemlenecek bu 3 ay için milyonlarca kişi sabırsızlıkla beklemeye başladı.

150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek. Peki  “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” ne demek?

Mavi Ay Nedir?

31 Ocak akşamı görülecek ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.

Süper Ay Ne Demek?

‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın dünyadan bakıldığında normalden büyük görünmesine verilen isimdir. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

Kanlı Ay Ne Demek?

Son olarak ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşmaktadır. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da aynı anda yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

Bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için 31 Ocak 2018 Çarşamba akşamı, etrafı açık bir yere giderek ayın doğmasını bekleyebilirsiniz.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kanlı AyMavi AySüper AyGök OlaylarıBüyük Ay
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