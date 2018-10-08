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Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kadrolu Avukat Alım İlanı

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yayımladığı ilan ile kadrolu olarak görevlendirilmek üzere 2 avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatını almış olmak yer alıyor.

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Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kadrolu Avukat Alım İlanı

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yayımladığı ilan ile kadrolu olarak görevlendirilmek üzere 2 avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatını almış olmak yer alıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kadrolu Avukat Alım İlanı

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yayımladığı ilan ile kadrolu olarak görevlendirilmek üzere 2 avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatını almış olmak yer alıyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri , KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Avukat alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Avukat kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  1. İlan edilen avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  3. Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
  4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Başvuru esnasında istenen belgeler, başvuru yeri, tarihi, şekli, süresi, sınavın yeri ve konusu gibi detaylar için ilanı incelemeniz gerekmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2018 10:56
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zeytinburnu belediye başkanlığı kadrolu avukat alım ilanı
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