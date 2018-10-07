Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Şartları Açıklandı!

Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan 110 zabıta memuru ilanının boy, kilo, meuniyet ve diğer detaylar açıklandı. İlanın yayınladığı günden bu yana büyük merakla alımların başlayacağı günü bekleyen adaylar için beklenen başvuru günü yarın başlıyor.

banner396

Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Şartları Açıklandı!

Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan 110 zabıta memuru ilanının boy, kilo, meuniyet ve diğer detaylar açıklandı. İlanın yayınladığı günden bu yana büyük merakla alımların başlayacağı günü bekleyen adaylar için beklenen başvuru günü yarın başlıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 10:59
Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Şartları Açıklandı!

Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan 110 zabıta memuru ilanının boy, kilo, meuniyet ve diğer detaylar açıklandı. İlanın yayınladığı günden bu yana büyük merakla alımların başlayacağı günü bekleyen adaylar için beklenen başvuru günü yarın başlıyor.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA 110 ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAK

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulan zabıta memuru ihtiyacının karşılanması amacıyla 110 yeni kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmişti. Yayımlanan bu ilanın başvuru şartları, tarihleri ve diğer detayları da paylaşılmıştı.

KONTENJAN DAĞILIMI

En az lise ve dengi okullardan mezun 40 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilen duyuruda, herhangi bir önlisans programından mezunlar için ayrılan kontenjan 30, Mahalli İdareler için ayrılan kontenjan 30, İşletme , İktisat, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi gibi lisans  programlarından mezun adaylar için 10 kontenjan ayrılmış durumda.

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • 2016 KPSS ya da 2018 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması,  
  • Erkek adaylar için 1.67, kadın adaylar için 160 boy şartını yerine getirmesi (Boy-kilo oranı için başvuru kılavuzunu inceleyin)

Zabıta Memurluğu'na Başvuru formu Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden temin edilebilir.

BAŞVURULAR 12 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Başvurular 8 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 12 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler ve diğer detaylara aşağıdaki kılavuza göz atarak ulaşabilirsiniz. Kamu Personeli alımlarını yakından takip etmek, ilgili haberleri cep telefonunuza bildirim olarak alabilmek için kamu bülteni uygulamasını indirmeyi unutmayın.

Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken evraklar, belgeler ve diğer tüm detaylara başvuru kılavuzunu yayımladığımız haberimizde bulabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
zabıta memuru alımı başvuruları başlıyor başvuru şartları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çağla 2 saat önce

Yaaaaa 70 nedir ya KPSS yi 60 düşürseniz ya offf

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şuayip 1 saat önce

Oldu istersen sınavsız alsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Damlanur 1 saat önce

2018 kpss ye girmedik daha bari girdkten snra yayınlaysaydı.70 puan yüzünden giremiyoruzzzz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Karavana 51 dakika önce

Önlisans Polis mi alıonuz hayırdır 70 puan nedir .Lisans mezunu bile polis 60 puan istiyor.Torpilin daniskası dönecek dikkat edin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İ 45 dakika önce

Kpss ney saten adamlarını alıyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Belediye Memur Alım Şartları Değişti!
Belediye Memur Alım Şartları Değişti!
Belediye Zabıta Memur Alım İlanı Yayınlandı!
Belediye Zabıta Memur Alım İlanı Yayınlandı!
Belediyeye KPSS 60 Puanla Memur Alımı Yapılacak!
Belediyeye KPSS 60 Puanla Memur Alımı Yapılacak!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim