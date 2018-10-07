Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Başlıyor! Başvuru Şartları Açıklandı!

Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan 110 zabıta memuru ilanının boy, kilo, meuniyet ve diğer detaylar açıklandı. İlanın yayınladığı günden bu yana büyük merakla alımların başlayacağı günü bekleyen adaylar için beklenen başvuru günü yarın başlıyor.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA 110 ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAK

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulan zabıta memuru ihtiyacının karşılanması amacıyla 110 yeni kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmişti. Yayımlanan bu ilanın başvuru şartları, tarihleri ve diğer detayları da paylaşılmıştı.

KONTENJAN DAĞILIMI

En az lise ve dengi okullardan mezun 40 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilen duyuruda, herhangi bir önlisans programından mezunlar için ayrılan kontenjan 30, Mahalli İdareler için ayrılan kontenjan 30, İşletme , İktisat, Halkla İlişkiler, Kamu Yönetimi gibi lisans programlarından mezun adaylar için 10 kontenjan ayrılmış durumda.

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

T.C. vatandaşı olması,

2016 KPSS ya da 2018 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması,

Erkek adaylar için 1.67, kadın adaylar için 160 boy şartını yerine getirmesi (Boy-kilo oranı için başvuru kılavuzunu inceleyin)

Zabıta Memurluğu'na Başvuru formu Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden temin edilebilir.

BAŞVURULAR 12 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Başvurular 8 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 12 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler ve diğer detaylara aşağıdaki kılavuza göz atarak ulaşabilirsiniz. Kamu Personeli alımlarını yakından takip etmek, ilgili haberleri cep telefonunuza bildirim olarak alabilmek için kamu bülteni uygulamasını indirmeyi unutmayın.

Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken evraklar, belgeler ve diğer tüm detaylara başvuru kılavuzunu yayımladığımız haberimizde bulabilirsiniz.

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