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Vatandaşlara 'Dilenciye Vurun' Diyen Zabıta Memuru Açığa Alındı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir zabıta memuru, dilenciyi göstererek vatandaşlara vurun dedi. O Zabıta memuru hakkında soruşturma başlatıldı ve memur açığa alındı.

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Vatandaşlara 'Dilenciye Vurun' Diyen Zabıta Memuru Açığa Alındı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda bir zabıta memuru, dilenciyi göstererek vatandaşlara vurun dedi. O Zabıta memuru hakkında soruşturma başlatıldı ve memur açığa alındı.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:12
Vatandaşlara 'Dilenciye Vurun' Diyen Zabıta Memuru Açığa Alındı

Önceki gün ortaya çıkan görüntülerde bir zabıtanın dilenciyi heef göstererk çevredeki vatandaşlara vurun diye talimat verdiği ve kalabalık linç girişiminde bulundu. Yaşanan bu olay ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığını ihbar etti. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, adı açıklanmayan ve dilencilik yaptığı iddia edilen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

VURUN DEDİ

Zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" ifadelerini kullandı. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu esnada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U.,diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,"50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi.

ZABITA MEMURU AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlattı ve dilenci açığa alındı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberZabıta Memuru
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