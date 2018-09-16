Türkiye Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Türkiye Belediyeler Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği KPSS 60 puan ile daimi personel alımı yapacak.
Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Birliğimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 8 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır.
A- GENEL ŞARTLAR:
- Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
- Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda göreve başlamalarında bir engel bulunmamak.
|
Grup
|
Adaylarda Aranan Diğer Şartlar
|
Sayı
|
Uzman (Genel)
|
konularında tecrübe sahibi olmak.
|
5
|
Uzman (Genel)
|
konularında tecrübe sahibi olmak.
|
3
|
Toplam
|
8
B- BAŞVURU VE SINAV ŞEKLİ:
- Başvurular, 18-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri’ne şahsen veya elektronik ortamda “ www.iskur.gov.tr ” internet adresi üzerinden yapılacaktır.
- KPSS puan sıralamasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday İŞKUR tarafından belirlenerek TBB ye bildirilecektir.
- İŞKUR tarafından bildirilen adaylara TBB tarafından ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanacaktır.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak sınav sonucunda başarılı olan adaylar TBB web sayfasında ilan edilecek ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
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