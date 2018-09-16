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Türkiye Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Türkiye Belediyeler Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği KPSS 60 puan ile daimi personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Türkiye Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Türkiye Belediyeler Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği KPSS 60 puan ile daimi personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

16 Eylül 2018 Pazar 23:55
Türkiye Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Türkiye Belediyeler Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği KPSS 60 puan ile daimi personel alımı yapacak.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Birliğimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 8 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR:

  1. Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
  3. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
  4. Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.
  5. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda göreve başlamalarında bir engel bulunmamak.

Grup

Adaylarda Aranan Diğer Şartlar

Sayı

Uzman (Genel)
  1. En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya bölümlerinden mezun olmak.
  2. Yabancı Dil Sınavından (YDS) (İngilizce) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya bu düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  3. Tercihen proje hazırlama ve yönetimi, finansman ve bütçeleme

konularında tecrübe sahibi olmak.

5

Uzman (Genel)
  1. En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama fakülte veya bölümlerinden mezun olmak.
  2. Yabancı Dil Sınavından (YDS) (İngilizce) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya bu düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  3. Tercihen proje hazırlama ve yönetimi, finansman ve bütçeleme

konularında tecrübe sahibi olmak.

3

Toplam

8

B- BAŞVURU VE SINAV ŞEKLİ:

  1. Başvurular, 18-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri’ne şahsen veya elektronik ortamda “ www.iskur.gov.tr ” internet adresi üzerinden yapılacaktır.
  2. KPSS puan sıralamasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday İŞKUR tarafından belirlenerek TBB ye bildirilecektir.
  3. İŞKUR tarafından bildirilen adaylara TBB tarafından ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanacaktır.
  4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak sınav sonucunda başarılı olan adaylar TBB web sayfasında ilan edilecek ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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türkiye belediyeler birliği personel alım ilanı yayınlandı
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