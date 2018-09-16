Türkiye Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Uzman (Genel)

En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya bölümlerinden mezun olmak. Yabancı Dil Sınavından (YDS) (İngilizce) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya bu düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Tercihen proje hazırlama ve yönetimi, finansman ve bütçeleme konularında tecrübe sahibi olmak.