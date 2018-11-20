Toprakkale Belediyesi KPSS'siz Bekçi Alım İlanı Yayımlandı

Osmaniye Toprakkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ata Ekmekçilik Ltd.Şti.'nin su deposuna bekçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu Üzerinden yayımlanan ilanda 3 daimi süreyle çalıştırılacak su deposu bekçiliği alınacaktır ifadelerine yer verildi.

Toprakkale Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu üzerinden kurum dışı talep ile aranan su deposu bekçiliği ilanıa en az lise mezunu, 20 ile 45 yaş aralığında bulunan ve askerlik hizmetini tamamlamış adaylar başvuru yapabiliyor.

Toprakkale Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek bekçiler için çalışma saatleri 08:00 - 17:00 olarak ilan edildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

Diploma

4 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgah Belgesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12 Kasım 2018 tarhinde başlayan başvurular 21 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Adresi; Fatih Sultan Mehmet Mah. Belediye Cad. no:29 Toprakkale / Osmaniye olarak belirtildi.

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