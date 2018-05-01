O Belediye Maaşlara Zam Yaptı: En Düşük İşçi Maaşı 4 Bin 800 TL Oldu

Keşan Belediyesi , diğer belediyelere örnek olması gereken bir ilki başardı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Keşan Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesine imzalar atıldı ve atılan bu imzalar ile en düşük işçi maaşı 4 bin 800 TL oldu

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Edirne Keşan Belediyesi’nde düzenlenen toplu sözleşme törenine katıldı.

Keşan Belediyesi’nde düzenlenen toplu sözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen’in yanısıra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye başkan yardımcıları ve DİSK’li işçiler katılım gösterdi.

Keşan Belediyesi’nde çalışmakta olan DİSK Genel İş Sendikası üyesi 111 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. 2 Yıllık Sözleşme Gereği İlk Yıl %16.5, İkinci Yıl TÜFE+% 3 Zam Uygulanacak Sözleşme imzalanan Yapılan zamla Keşan Belediyesi’nde en düşük işçi maaşının diğer sosyal haklar hariç 4.800 TL olacağına yer verildi.

İmza töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Özcan, imzaladıkları toplu sözleşme ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin kadrolu işçilerinin bağlı olduğu DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığımız 8.Toplu İş Sözleşmesi.Görüşmelerde 3-4 oturum gerçekleştirdik. Görüşmeler sonunda bir uzlaşıya vardık.Enflasyon oranı% 12 olup, özetle bütün toplam kalemlerde genel toplamda % 16.5 bir zam yaptık. Sendikamızla uzlaşarak bu rakamı belirledik.Bu makul bir artış, İki taraf da bu anlaşmadan memnun. Hayırlı olsun diyorum. Komisyonumuzda yer alan Belediye Başkan Yardımcımız Feyzi Engin’e Meclis Üyelerimiz Ercan Ersoylu ve Yılmaz Başol’a teşekkür ederim.”dedi.

DİSK Bölge Temsilcisi Salim Şen de açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Keşan Belediyesi’nde çalışan 111 üyemizi yakından ilgilendiren 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesini bugün imzalayacağız. Başkanımızla birlikte 2 oturum gerçekleştirdik. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Toplu İş Sözleşmemizi tamamladık. % 16-17 civarlarında bir zam gerçekleşmiş oldu. İkinci yılda da TÜFE+ % 3 zam öngörüldü. Keşan Belediyesi’nde çok uzun yıllardırDİSK olarak örgütlüyüz. Başkanımızla 8.Toplu Sözleşmemizi imzalıyoruz. İki kurumun birbirleriyle ortak çalışması anlamında bir sorunumuz olmadı. Başkanımızın da Cumhuriyet Halk Partisi’nin de emeğe bakışını çok iyi biliyoruz. Kendisine üyelerim adına sendikam adına ben anlayışından ötürü teşekkür ediyorum. Yine komisyonumuzdaki üyelerimiz Feyzi Engin, Ercan Ersoylu ve Yılmaz Başol’a da teşekkür ediyorum.”

DİĞER SOSYAL HAKLAR HARİÇ EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 800 TL

Sözleşme imzalanan Yapılan zamla Keşan Belediyesi’nde en düşük işçi maaşının diğer sosyal haklar hariç 4.800 TL olacağı da belirtildi.

Bunun diğer belediyelere örnek olması gerekmektedir.

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