Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!

Merzifon Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1 personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Yayınlanan ilanda "lanan Yönetmelik gereğince; Asfalt Plent Operatörü 1 kişi işe alınacaktır. İşgücü talebimiz Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında yayımlanacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 22.08.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULARDA ARANACAK ŞARTLAR

1 – En az İlköğretim mezunu olmak

2- MEB onaylı Asfalt Plent Operatörlüğü belgesine sahip olmak.

3 – İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak

4 – B Sınıfı ehliyetine sahip olmak

Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2019

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