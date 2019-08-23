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Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!

Merzifon Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1 personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!

Merzifon Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1 personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

23 Ağustos 2019 Cuma 08:27
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!

Merzifon Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1 personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Yayınlanan ilanda "lanan Yönetmelik gereğince; Asfalt Plent Operatörü 1 kişi işe alınacaktır. İşgücü talebimiz Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında yayımlanacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 22.08.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULARDA ARANACAK ŞARTLAR

1 – En az İlköğretim mezunu olmak

2- MEB onaylı Asfalt Plent Operatörlüğü belgesine sahip olmak.

3 – İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak

4 – B Sınıfı ehliyetine sahip olmak

Son Başvuru Tarihi : 26 Ağustos 2019

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