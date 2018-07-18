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Manisa Soma Belediyesi Memur Alımı Yapacak!..

Manisa Soma Belediyesi Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla 13 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları bugün başlayan kamu personeli ilanının son başvuru tarihi de 9 Temmuz 2018 olarak yayımlandı.

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Manisa Soma Belediyesi Memur Alımı Yapacak!..

Manisa Soma Belediyesi Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla 13 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları bugün başlayan kamu personeli ilanının son başvuru tarihi de 9 Temmuz 2018 olarak yayımlandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:57
Manisa Soma Belediyesi Memur Alımı Yapacak!..

Manisa Soma Belediye Başkanlığına yerleştirilmek üzere inşaat mühendisi 3 kişi, mimar 1 kişi, ağır vasıta şoförü 7 kişi, kazıcı yükleyici operatörü 2 kişi ve greyder operatörü 1 kişi olmak üzere 13 kişi kamu personeli sözleşmeli olarak alım yapılacaktır.

Greyder operatörü ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olabilir. G sınıfı sürücü belgeli ve 2 yıllık deneyimi olması gerekmektedir.

Kazıcı yükleyici operatörü En az ilkokul en çok lisans mezunu, G ehliyetli ve 2 yıllık kazıcı yükleyici operatör belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ağır vasıta şoförü ilköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. En az 5 yıldır E sınıfı ehliyetine sahip olması, psiko teknik belgesine sahip olması ve SRC2- SRC4 belge sahiplerinin başvurusu kabul edilecektir.

Mimar alımı için mimarlık bölümleri lisans mezunu olması gerekmektedir. Varsa iş deneyim belgesini SGK hizmet dökümü ile belgelendirmesi gerekmektedir.

İnşaat mühendisi için lisans inşaat mühendisliği bölümü mezunu olması ve inşaat mühendisliği yapabilir belgesi olması gerekmektedir.

Başvurular Manisa Soma Belediyesine şahsen yapılacaktır. başvuru son tarih 19 Temmuz 2018 olarak yayınlandı.

Manisa Soma 13 kamu personeli alım kılavuzu aşağıda yer almaktadır.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 18.07.2018 16:53
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