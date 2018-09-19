Kütüphane Memur Alım İlanı Yayınlandı!..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni yayınlanan ilan ile KPSS şartı olmadan 10 kişi kütüphane memuru, kütüphane yardımcı personeli, şoför, branş eğitmeni ve temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 19 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Kurum dışı kamu personeli alımları yapan belediye başkanlıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından alım yapılacak personel sayısı ve pozisyonlar şöyle;

3 kişi kütüphane yardımcı personeli,

1 kişi kütüphane memuru,

2 kişi şoför,

1 kişi branş eğitmeni

3 kişi temizlik personeli

KPSS şartı olmadan 10 memur alımı için başvurular şahsen yapılacak. E-mail veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kütüphane memuru 1 kişi için 4 yıllık üniversite (tercihen bilgi belge bölümü mezununu olması) mezunu olması, diksiyonu düzgün ve askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabilir.

Kütüphane yardımcı personeli 3 kişi için en az lise mezunu olması, vardiyalı çalışmaya engel durumu olmaması, askerlikle ilişiği olmayan ve diksiyonu düzgün aday başvuru sağlayabilir.

Şoför 2 kişi için B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olması, esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek veya vardiyalı çalışabilecek adaylar başvurabilir.

Branş eğitmeni 1 kişi için BESYO mezunu olması, çalışmaya engel bir durumu olmaması ve yüzme antrenörlüğü belgesi olması gerekmektedir.

Temizlik personeli 3 kişi için bayan olması, maksimum 40 yaşını doldurmamış olması, en az lise mezunu olması gerekiyor.

Adaylar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Personel Dairesi Müdürlüğünden edinecekleri başvuru formu ve kimlik fotokopisi ile birlikte 21 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi Zeytinburnu/İstanbul adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 10 Kütüphane memuru alım ilan kılavuzu için tıklayınız

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