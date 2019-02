KPSS'siz Belediye'ye Personel Alımı Yapılacak!

Çivril Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile KPSS şartı olmadan (KPSS'siz) 15 personel alımı yapılacağı açıklandı.

ÇİVRİL BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan şöyle;

T.C. Denizli İli Çivril Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bünyesine 15 adet Sürekli İşçi ( Daimi ) Beden İşçisi ( Temizlik ) işe alınacaktır. 15 adet işçi alımına ait iş gücü taleplerimiz Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce Açık İşler Bölümünde 08.02.2019 – 12.02.2019 tarihleri arasında ilkokul-orta-lise-fakülte-lisansüstü öğretim düzeyinde ilan edilecek olup İŞKUR internet sitesinden ilana başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İlan edilen Beden İşçisi işgücü talepleri için İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ve sözlü sınava katılmak için; aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile www.civril.bel.tr web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 18.02.2019 ile 22.02.2019 tarihinde, Çivril Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No: 2 Çivril / Denizli adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. İlan edilen işgücü talebi ile ilgili evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda yapılacak kura çekiliş tarihi, sözlü sınav tarihi, sözlü sınav sonucu ve işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular internet sitemizde (http://www.civril.bel.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunup evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 26.02.2019 tarihinde saat 10.00 da Çivril Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No: 2 Çivril / Denizli adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. Sözlü sınavı 27.02.2019 tarihinde saat 10.00 da Çivril Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No: 2 Çivril / Denizli adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.

Çivril Belediye Başkanlığı'nda görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 3 aydır.

Beden İşçisi (Temizlik) işgücü talebimize başvuracak adaylardan istenilen belgeler; Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- İkametgâh belgesi, TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil (Resmi İşler için) kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr web adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

Askerlik durum belgesi, (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

MEB onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşlerde 40 Saatlik Kurs Bitirme Belgesi,

İlana sadece Denizli ili Çivril ilçesinde ikamet edenler başvuruda bulunabilirler. (İlan yayımlandığı süre içerisinde ikametgâhlarını değiştirenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır. Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

