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KPSS Şartı Olmadan Memur ve İşçi Alımı Yapacak Belediyeler

Türkiye'de 27 Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmada memur ve işçi alımı yapacağını yayınladığı ilanla duyurdu.

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KPSS Şartı Olmadan Memur ve İşçi Alımı Yapacak Belediyeler

Türkiye'de 27 Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmada memur ve işçi alımı yapacağını yayınladığı ilanla duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:09
KPSS Şartı Olmadan Memur ve İşçi Alımı Yapacak Belediyeler

27 farklı şehirde bu şehirlerde bulunan ilçelerde bulunan belediye başkanlıkları Türkiye İş Kurumu üzerinden memur ve işçi alım ilanı yayımladılar. Yayımlanan ilanların çoğunda adaylardan KPSS puan şartı da talep edilmedi. KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapacak olan Belediye Başkanlıkları ile ilgili detaylar şöyle;

Belediye Başkanlıkları ihtiyaç halinde personel ve işçi ilanlarını Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor ve yine bu kurum üzerinden topladığı başvurulara istinaden değerlendirmeye alıyor.

Hangi Belediyeler KPSS Şartı Olmadan Memur ve İşçi Alımı Yapacak?

Türkiye İş Kurumu hakkında bilinen en büyük yanlış bilgi sadece özel sektöre işçi tedarik ettiğidir. Halbuki, Belediye, İl Özel İdare ve daha birçok resmi kurumlar da personel ve işçi ilanları için Türkiye İş Kurumu'nun yardımına başvuruyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden belirlenen niteliklere göre yayımlanan ilanlara yapılan başvurular ilgili kurum için belirlenen süre içerisinde toplanarak değerlendirme sürecine geçiş için hazırlanıyor. Resmi kurumlar kimi zaman alacağı memur, personel ve işçi için KPSS şartı ararken kimi zaman KPSS şartı olmadan da belirlenmiş nitelikler sahip olmayı yeterli görebiliyor.

Buna göre Türkiye İş Kurumu üzerinden KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapacak olan kurumların yer aldığı şehirler şöyle;;

  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Eskişehir
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kastamonu
  • Kırşehir
  • Konya
  • Mersin
  • Muğla
  • Niğde
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Yalova
  • Zonguldak 

Başvuru Şekli ve Koşulları Nelerdir?

Her ne kadar ilanlar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılsa da başvuru şeklini yine ilanı yayımlayan kurum belirleyebiliyor. İlnalar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanırken başvurular ilanı yayınlamaya yetkili kuruma bizzat yapılabiliyor. Bu durumda ilanın detaylarında yer alan başvuru yeri veya başvuru şekli kısmını dikkatli okumakta fayda var.

İlanlarda memur, personel ve işçi alımı yapacak kurumlar yapılacak istihdama ait nitelikleri ve başvuru koşullarını da belirler. Bu başvuru koşulları ilanı yayımlayan kurum hatta alım yapılacağı açıklanan pozisyonlara göre değişir. Başlıkta da belirttiğimiz KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı ile ilgili başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, alım yapılacağı pozisyon için belirlenen eğitim şartını sağlamak, varsa deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak, görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak.

KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapan belediyelere ait ilanlara ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Belediyelere KPSS'siz 5 Binden Fazla Memur , Personel ve İşçi Alımı-İŞKUR Aracılığıyla
Belediyelere KPSS'siz 5 Binden Fazla Memur , Personel ve İşçi Alımı-İŞKUR Aracılığıyla
Son Güncelleme: 09.07.2018 19:43
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