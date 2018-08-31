KPSS Şartı Olmadan İtfaiye Eri Ve İtfaiye Şoförü Alımı Yapılacak!..

Antalya Büyükşehir Belediyesi en az ilkokul mezunu 107 itfaiye araç şoförü ve 54 itfaiye eri olarak toplamda 161 kamu personeli (memur) alımı yapacağını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 106 itfaiye araç şoförü, 1 normal şoför ve 54 itfaiye eri olmak üzere toplam 161 kamu personeli (memur) alımı yapacak.

Başvurular için son başvuru tarihi olarak 3 Eylül 2018 belirlendi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar belgelerini Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynaklarına bizzat kendisi hafta içi mesai saatleri içerisinde kılavuzda verilen başvuru adresine yapılması gerekiyor.

Başvuracak adaylar ilkokul, lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Kamu personeli seçme sınavı KPSS şartı aranmayan ilanda 18 ile 35 yaş aralığında olanların başvurusunun kabul edileceği belirtildi.

Psikoteknik belgesi olması gerekmektedir.

Antalya Büyükşehirr Belediyesi tarafından İstenen belgeler şöyle;

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi ve Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

Antalya Büyükşehir Belediyesi 161 Kamu Personeli Alım Kılavuzu.pdf

Son Başvuru Tarihi: 03 Eylül 2018