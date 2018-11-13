KPSS Şartı Olmadan En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı

KPSS şartı olmadan, ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları adaylarını başvuru yapabileceği ilan Hasankeyf Belediye Başkanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan ilan ile daimi süreyle görevlendirilecek 60 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Kamu Personeli olarak istihdam edilecek kişiler ile sürekli iş sözleşmesi imzalanacak ve 4857 sayılı iş kanununa göre belirsiz süreli olarak çalıştırılacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Batman Hasankeyf Belediye Başkanlığı Personel Ltd.Şti tarafından yayımlanan ilana başvuru ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilmektedir. KPSS şartı aranmayan ilana başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşından büyük olmamak şartı aranıyor.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak ve çalışmasına engel olabilecek sağlık sorununa sahip olmamak şartları da yer alıyor.

En az ilkokul mezunu 60 kişinin alınacağı işler; arıtma tesisi, alt yapı bakım onarım, park bahçe bakım onarım, ağaçlandırma ve bakım onarım işinde görevlendirilecek.

Başvuru için önemli şartlardan birisi de 5 Nisan 2018 tarihi itibari ile yani 6 aydır Hasankeyf Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak yer alıyor.

Başvurular şahsen 08:00 - 17:00 saatleri arasında aşağıda belirttiğimiz belgeler ile birlikte Belediye Başkanlığı'na yapılacak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru yapabilmek için bazı belgelerin başvuru esnasında yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

Bu belgeler şöyle; kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, adli sicil kayıt belgesi, İşkur iş arayan kayıt belgesi, ikametgah belgesi'dir...

İlan için son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 olarak belirlendi.

İlana ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanbilirsiniz.

HasanKeyf Belediyesi KPSS'siz Personel Alım İlanı

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