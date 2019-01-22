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KPSS 75 Puanla Memur Alınıyor!

Kulp Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS 75 puanla 1 mimar alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

KPSS 75 Puanla Memur Alınıyor!

Kulp Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS 75 puanla 1 mimar alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 13:22
KPSS 75 Puanla Memur Alınıyor!

Kulp Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS 75 puanla 1 mimar alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Yayımlanan ilanda "Kulp Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Mimar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Mimar kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a. İlan edilen Mimar kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 2 b. Lisans programlarından Mimarlık bölümünden mezun olmak. c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28.02.2019 den 04.03.2019 pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler

• Diyarbakır-Kulp Belediyesi adresindeki Kulp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir,

• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

KPSS 75 PUANLA MİMAR ALIM İLANI BAŞVURU KILAVUZU

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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kpss puanla memur alınıyor
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09 1 gün önce

1 tane alım için boşuna haber yapıyorsunuz. Bizde alım var diye heyecanlanıyoruz

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