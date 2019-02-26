KPSS 60 Puanla Memur Alımı Yapılıyor! İşte Başvuru Şartları!

KPSS'den 60 puan ve üzeri bir puan aldıysanız, Lisans Programlarının Sosyoloji Bölümünden mezun olduysanız, M.E.B.’den onaylı

Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi yada mezun olduğunuz okuldan bilgisayar dersi gördüğünüzü belgeleyebiliyorsanız Diyarbakır'a bağlı Kocaköy Belediye Başkanlığı'nın Sosyolog kadrosu için açılan memur alım ilanına başvurabilirsiniz. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen Sosyolog kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Lisans programlarının Sosyoloji bölümünden mezun olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Başvuruda bulunacak olan adayların M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşle

Eğer bu ilana başvurmak istiyorsanız 7 Mart 2019 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZU'nu incelemeden başvuru yapmamanızı tavsiye ederiz.

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