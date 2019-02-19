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KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

Turhal Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

Turhal Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

19 Şubat 2019 Salı 16:36
KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

Turhal Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayımlanan ilanda "Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4857 sayılı iş kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde ekteki tabloda dağılımı gösterilen, yangına ilk müdahale işçisi, yangında mal kurtarma işçisi, bilgisayar destekli proje çizim elemanı, örtüaltı sebze yetiştiriciliği işçisi (Seracı), gaz altı kaynakçısı, motorlu araçlar teknolojisi, argon kâynakçısı (Tiğ), taş ve tuğla duvarcısı, fotoğrafçılar Ve kameramanlar, cenaze levazımatcısı, Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri, bilgi İşlem destek Elemanı, doğalgaz tesisat teknisyeni, bahçe bakım elemanı işçisi, geömatik mühendisi, Radyo ve Tv Tamirciliği meslek kollarında sürekli kadrolu işçi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor.

Diğer tüm detaylar için aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARINI VE DİĞER DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 18:44
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kpss puanla kamu personeli alımı yapılıyor
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