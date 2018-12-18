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KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı!

Rize Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS 60 puanla 1 bandocu alımı yapılacak. Başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı!

Rize Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS 60 puanla 1 bandocu alımı yapılacak. Başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

18 Aralık 2018 Salı 12:08
KPSS 60 Puanla Kamu Personeli Alımı!
Rize Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda "Rize Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Bandocu alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Bandocu kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen Bandocu kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3 puanını almış olmak,

Konservatuvar; Devlet Konservatuvarı ;Türk Müziği/Musiki Devlet Konservatuvarı,Müzik Ve sahne sanatları Fakültelerinin ; Müzik,Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ,Vurmalı ve Üflemeli Çalgılar ,Yaylı çalgılar bölümlerinden birinden mezun olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 07/01/2019 tarihinden 11/01/2019 günü saat 17:00 ‘ a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerinin Rize Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Rize Belediyesi Memur Alımı Kılavuzu İçin Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
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kpss puanla kamu personeli alımı
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