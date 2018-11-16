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KPSS 60 Puanla En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alınacak!

Devlet Personel Başkanlığı'ndan devlet memurluğu için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere KPSS 60 Puan ile Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları arasından 40 Zabıta Memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

KPSS 60 Puanla En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alınacak!

Devlet Personel Başkanlığı'ndan devlet memurluğu için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere KPSS 60 Puan ile Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları arasından 40 Zabıta Memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

16 Kasım 2018 Cuma 06:59
KPSS 60 Puanla En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alınacak!

Devlet Personel Başkanlığı'ndan devlet memurluğu için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere KPSS 60 Puan ile Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları arasından 40 Zabıta Memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ZABITA MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Boy ve kilo tespitleri Bağcular Belediyesi tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru Formu, (Belediyeden ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)

Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Belediyece onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve Belediyece onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

Diğer tüm detaylar için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 10:43
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kpss puanla az lise mezunu zabıta memuru alınacak
Yorumlar
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Mert 3 saat önce

Bu ne yaş sınırıdır ya...

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Filiz 3 saat önce

Size göre kısa boylulardan bir b.k olmaz demi vicdansızlar

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Aho 3 saat önce

Sağlık elverişlidir belgesi nereden alınacak

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Bugra 2 saat önce

Eee başvuru için illa orayami gelmemiz laızm?

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Delii 2 saat önce

Başvurular Şahsen nedir? Hangi çağda yaşıyoruz ulan e-posta var edevlet var...

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Torpilxiler 1 saat önce

Alacakları isimler şimdiden belli

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Ahmet 50 dakika önce

İsim yok bide 17 saat yol için İstanbul'a gidecem şimdiden kapının önünde ki sıra 10 kilometre yi bulmuştur yok bana vatandaşlık veren Norveç İsveç ABD gibi ülkeler yoksa açlıktan olcez tırkiye de

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Merve 34 dakika önce

Şahsen olayını kaldırın artık yaa

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