KPSS 55 Puan ile En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alınacak!

Eynesil Belediye Başkanlığı tarafından KPSS 55 Puan ile 3 lisans mezunu, 2 önlisans mezunu ve 3 lise mezunu toplamda 8 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.

Eynesil Giresun'un sessiz sakin bir ilçesidir. Trabzon iline de sınır komşusudur. Giresun'a bağlı Eynesil Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda ''Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi. İlana kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 ve KPSSP94 için 2018 yılı, KPSSP93 için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Boy ve kilo tespitleri Eynesil Belediyesi tarafından yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İş Talep Formu (Belediyenin internet adresinden www.eynesil.bel.tr temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 16.11.2018 tarihinden itibaren 22.11.2018 Perşembe günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), Eynesil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Eynesil Belediye Başkanlığı'nca değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV YERİ, SINAV SAATİ VE SINAV KONULARI

Eynesil Belediyesi Meclis Salonunda; zabıta memuru için 28.11.2018 Cuma günü saat:10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Tüm detaylar ve hususlar için başvuru kılavuzunu incelemeniz gerekmektedir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

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