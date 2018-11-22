KPSS 50 Puanla Çok Sayıda Memur Alınacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 51 memur alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve nitelikleri belirtilen 51 adet Memur kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Genel Müdürlüğümüz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Genel Müdürlüğümüze müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 5 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılack unvanlar şöyle; 14 Mühendis, 2 Kimyager, 5 Tekniker, 8 Teknisyen, 20 V.H.K.İ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) ve iki memur olmak üzere toplam 51 personel alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların en az lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle ilanda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Bütün kadrolar için görev yeri Trabzon genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurmak isteyen adaylar başvuru belgelerini 06/12/2018 - 12/12/2018 tarihleri arasında saat 17:00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulamaz

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER

Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlüğün web sitesinden temin edilecektir)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

İstenilen sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

Başvuru kılavuzunda yer alan sınav konuları, sınav sonuçlarına itiraz ve diğer detaylar yer almaktadır. Dikkatlice incelemeniz faydalı olacaktır.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIM İLANI

İlana baaşvurular 6 Aralık 2018 tarihinde başlayıp, 12 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.

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