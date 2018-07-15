KPSS 50 Puan ile İtfaiye ve Zabıta Alım Başvuruları Başlıyor!..

Yayınlanarak duyurulan 18 kişilik kadro Kırşehir Mucur Belediyesine KPSS3, KPSS93 ve KPSS94 puan türünün esas alınacağı olmak üzere 18 Zabıta memuru ve İtfaiye Eri alımı gerçekleştirilecektir. KPSS için alt puan baraj sınırı ise 50 olarak belirlenmiştir. Başvurularda Zabıta Memuru kadrosunu erkek veya bayan olmak üzere herkes başvuruda bulunabileceklerdir. 3 Kişilik Zabıta Memuru kadrosu için 3 kişilik İtfaiye Eri alımı için KPSS93 puan türü geçerli olacaktır. 3 Kişilik Zabıta Memuru kadrosu için 5 kişilik İtfaiye Eri alımı için KPSS94 puan türü geçerli olacaktır. Ayrıca Lisans mezunları için 2 Kişilik Zabıta Memuru kadrosu için 2 kişilik İtfaiye Eri alımı için KPSS3 puan türü geçerli olacaktır.

Kırşehir Mucur Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 18 kadrolu Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı (itfaiyeci) Belediye tarafından gerçekleştirilecektir. Adaylarda genel olarak Türkiye Cumhuriyetinde aranan memur olma şart ve usullerinin yanı sıra farklı şartlarda aranmaktadır.

Bu şartlar ise şu şekildedir; Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olma, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmama şartı aranmaktadır. 2016 yılı KPSS’ ye girmiş olmak, Zabıt Memurluğu ve İtfaiye Eri kadrosu için KPSS93 ve KPSS94 puan türünde en az 50 puan alma ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmaması gerekmektedir.

Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri kadrosu için sadece erkekler başvuru yapabilirken, Zabıta Memuru kadrosu için kadın ve erkekler başvuru yapma hakkına sahiptir. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için bazı özel şartlar gerekmektedir. Bu özel şartlar ise şu şekildedir; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ ,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranmaktadır. Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından bağımsız bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri; Kırşehir Mucur Belediyesi kadrolu Zabıta Memur ve İtfaiye Eri alımı ilanı için başvurular 16 Temmuz 2018 tarihinde mesai başlangıcı ile başlayarak 25 Temmuz 2018 saat 17.00 kadar yapmaları gerekmektedir. Zabıta ve İtfaiye Eri kadrosu için başvuracak adayların, Belediyenin internet sitesinden alınan ve doldurulan formun çıktısı ile istenilen diğer belgelerle birlikte Kırşehir Mucur Belediyesinin Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zabıta ve İtfaiyeci alım kılavuzu aşağıda yer almaktadır.