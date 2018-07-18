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Konya'da Belediyeler En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor!..

Konya Beyşehir Belediyesi ve Kulu Belediyesi yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu memur alımı yapacağını duyurdu. Konya'da lise mezunu memur alımı yapacak belediyeler ve başvuru şartları ile ilgili detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

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Konya'da Belediyeler En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor!..

Konya Beyşehir Belediyesi ve Kulu Belediyesi yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu memur alımı yapacağını duyurdu. Konya'da lise mezunu memur alımı yapacak belediyeler ve başvuru şartları ile ilgili detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:41
Konya'da Belediyeler En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor!..

Konya Beyşehir Belediyesi ve Kulu Belediyesi tarafından yayınlanan memur alımı ilanlarında birçok kadroda çalıştırılmak üzere toplam 6 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Konya Beyşehir Belediyesi’nde görevlendirmek üzere 2 Biyosidal Ürün Uygulayıcı, 1 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar ve Konya Kulu Belediyesi’nde görevlendirmek üzere 1 İnsansız Hava Aracı Pilotu alımı yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların iş ilan numaralarıyla birlikte İŞKUR İl Müdürlüklerine veya İŞKUR resmi internet sitesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

1 İnsansız Hava Aracı Pilotu alımında adaylarda aranan şartlar; lise ve dengi okul mezunu olmak, insansız hava aracı ticari pilot sertifikasına sahip olmak, telsizle haberleşme sertifikasına sahip olmak ve 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan en az 60 puan almış olmak olarak belirtilmiştir. (İş İlan Numarası: 00004553155)

2 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı alımında ön lisans mezunu olmak, Biyosidal Ürün Uygulayıcısı sertifikasına sahip olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kar Küreme Aracı İş Makinesi Operatörlüğü belgesine sahip olmak ve B sınıfı sürücü belgesi olmak şartları yer almaktadır. Ayrıca adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları da gerekmektedir. (İş İlan Numarası: 00004553961)

1 Elektrik Mühendisi alımında; lisans mezunu olmak, meslekte en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak, Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek şartları yer almaktadır. (İş İlan Numarası: 00004553671)

1 İnşaat Mühendisi alımı için adayların sahip olması gereken özellikler; en az lisans mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınav şartı olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı yer almaktadır. (İş İlan Numarası: 00004553631)

1 Mimar alımında adayların en az lisans mezunu olması, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olması, iyi derecede İngilizce bilmesi, B sınıfı ehliyete sahip olması ve Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. (İş İlan Numarası: 00004553554)

Kaynaklar;
İşkur
Kamu Personeli

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Konya BelediyelerLise Mezunu Memur Alımı
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