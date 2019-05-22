Keşan Belediyesi Avukat Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Keşan Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda "Mesleki tecrübeye sahip, herhangi bir kurum ya da kuruluştan emekli olmamış, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış sürücü belgesi olan avukat alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
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