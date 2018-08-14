Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alacak!..

İstanbul Kadıköy Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Kadıköy Belediyesi Personel Dairesi Başkanlığı'nın ilanı şöyle;
KADIKÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyannca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Tabip alınacaktır.
ARANAN DİĞER ŞARTLAR:
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli çalışıyor olmamak.
4-Mecburi hizmetini yapıhış bulunmak ve belgelemek.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-Özgeçmiş (cv)
4-Erkek adaylar için asketlikle ilgili durumunu gösterir belge
5-2 adet vesikalık fotoğraf
6-Adli sicil belgesi
7-657 Sayılı D.M.K. 'Thin 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı
8-Başka bir kamu kurumuhda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.
9-Sağlık raporu
BAŞVURU: Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 17/08/2018 Cuma günü saat 16:30' a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen mtıracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
SINAV: Adaylar mülakata tabi tutulacaklardır. (Mülakat Tarihi: 28/08/2018- Saat 15:00)
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