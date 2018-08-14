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Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alacak!..

İstanbul Kadıköy Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

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Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alacak!..

İstanbul Kadıköy Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

14 Ağustos 2018 Salı 08:42
Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alacak!..

İstanbul Kadıköy Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Kadıköy Belediyesi Personel Dairesi Başkanlığı'nın ilanı şöyle;

KADIKÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyannca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Tabip alınacaktır.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli çalışıyor olmamak.

4-Mecburi hizmetini yapıhış bulunmak ve belgelemek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-Özgeçmiş (cv)

4-Erkek adaylar için asketlikle ilgili durumunu gösterir belge

5-2 adet vesikalık fotoğraf

6-Adli sicil belgesi

7-657 Sayılı D.M.K. 'Thin 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı

8-Başka bir kamu kurumuhda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.

9-Sağlık raporu

BAŞVURU: Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 17/08/2018 Cuma günü saat 16:30' a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen mtıracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV: Adaylar mülakata tabi tutulacaklardır. (Mülakat Tarihi: 28/08/2018- Saat 15:00)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 11:06
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kadıköy belediyesi sözleşmeli personel alacak
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