İzmir Büyükşehir Belediyesi 91 Kamu Personeli Alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 91 daimi Kamu Personeli alacağını açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu farklı kadrolarda görevlendirillmek üzere 91 kamu personeli alınacaktır. Belirtilen kadrolar; büro elemanı, şoför, inşaat, ziraat ve su ürünleri mühendisi ile mimar ve grafiker olarak açıklandı.

Alımı yapılacak 80 şoför için adaylardan istenen şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 46 (kırk altı) yaşından gün almamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, D ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, İzmir'de ikamet ediyor olmak, tercihen en az bir yıl deneyimli ve kadın olmak. Başvurular 4 Temmuz 2019 tarihi ile 13 Temmuz 2019 tarihleri arasında bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş ile birlikte ilanda belirtilen mail adresine yapılacaktır.

Alımı yapılacak 4 Büro Personeli için adaylardan istenen şartlardan bazıları; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak, devlete karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Başvurular 5 Temmuz – 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında belirtilen mail adresine yapılacaktır. Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülenlere bir hafta için çağrı yapılacaktır.

İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Mimar ve Grafiker kadrosu için istenen şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, tercihen en az 1(bir) yıl süre ile mesleği ile ilgisi tecrübesi olmak, üniversiteler ilgili bölümlerinden mezun olmak. Başvurular 5 Temmuz 2019 ile 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilanda belirtilen mail adresine yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilan metnine ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ.

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