Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99635
ALTIN
259.799
DOLAR
5.6173
STERLIN
7.2354
EURO
6.3041
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var
Çipli kimlik kartı ve yeni ehliyeti almayanlar dikkat!
"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 91 Kamu Personeli Alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 91 daimi Kamu Personeli alacağını açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi 91 Kamu Personeli Alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 91 daimi Kamu Personeli alacağını açıklandı. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

07 Temmuz 2019 Pazar 22:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi 91 Kamu Personeli Alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre belediyenin bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 91 daimi Kamu Personeli alacağını açıklandı.  Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer alıyor... 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu farklı kadrolarda görevlendirillmek üzere 91 kamu personeli alınacaktır. Belirtilen kadrolar; büro elemanı, şoför, inşaat, ziraat ve su ürünleri mühendisi ile mimar ve grafiker olarak açıklandı.

Alımı yapılacak 80 şoför için adaylardan istenen şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 46 (kırk altı) yaşından gün almamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak, D ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, İzmir'de ikamet ediyor olmak, tercihen en az bir yıl deneyimli ve kadın olmak. Başvurular 4 Temmuz 2019 tarihi ile 13 Temmuz 2019 tarihleri arasında bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş ile birlikte ilanda belirtilen mail adresine yapılacaktır.

Alımı yapılacak 4 Büro Personeli için adaylardan istenen şartlardan bazıları; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak, devlete karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Başvurular 5 Temmuz – 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında belirtilen mail adresine yapılacaktır. Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülenlere bir hafta için çağrı yapılacaktır.

İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Mimar ve Grafiker kadrosu için istenen şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, tercihen en az 1(bir) yıl süre ile mesleği ile ilgisi tecrübesi olmak, üniversiteler ilgili bölümlerinden mezun olmak. Başvurular 5 Temmuz 2019 ile 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilanda belirtilen mail adresine yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilan metnine ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
izmir büyükşehir belediyesi kamu personeli alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Güvenlik Görevlisi Alıyor! KPSS Şartı Yok!
Belediye Güvenlik Görevlisi Alıyor! KPSS Şartı Yok!
Belediye Lisans Mezunu Sözleşmeli Memur Alıyor!
Belediye Lisans Mezunu Sözleşmeli Memur Alıyor!
Büyükşehir Belediyesi Çok Sayıda Şoför Alıyor!
Büyükşehir Belediyesi Çok Sayıda Şoför Alıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim