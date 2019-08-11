İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 Kadın Şoför Alım Başvuruları Başladı!

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından kadın istihdamını desteklemek amacıyla duyurulan 100 kadın şoför alımı ile ilgili başvurular başladı. Başvuru şartları ve başvuru detayları haberimizin devamında yer alıyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 Kadın Şoför alımı yapacağını 7 Ağustos 2019 tarihiyle başvuruları başlayan ilanla duyurmuştur. 18 Ağustos 2019 tarihi bitimine kadar yapılması gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Eshot Genel Müdürlüğü) bünyesinde çalışılacaktır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 bayan şoför alımı başvuru şartları ve adresi sayfa içerisinde detayları verilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. Vatandaşı olmak.

Bayan Olmak.

Yaş olarak 46 yaşından gün almamış olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

D sınıfı sürücü yenilenmiş olan E sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak.

İzmir’de İkamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş ile 7 Ağustos – 18 Ağustos 2019 tarihleri arasında sabah 08:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında mail yöntemi ile yapılacaktır. Başvuruları uygun bulunan adaylara geri bildirim yapılacaktır.

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