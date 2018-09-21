İki Belediye En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

Meriç Belediyesi ile Sultangazi Belediye Başkanlıkları tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlarda KPSS'den 55 ve 60 puan almış olmak şartı ile toplam 31 memur alımı yapılacak. İlanlarda Sultangazi Belediye Başkanlığı 25, Meriç Belediye Başkanlığı ise 6 adet memur alımı yapılacak.

Kadrolu olarak yapılan kamu personeli alımında adayların en az lise mezunu olması şartı aranıyor.

Sultangazi Belediyesi aşağıdaki kadrolara personel alımı yapmaktadır. KPSS puan şartı ile mezuniyet ve diğer şartlar da tabloda yer veriliyor.

Meriç Belediye Başkanlığı memur alımı kadro dağılımı ve istenen KPSS, mezuniyet ve özel şartlar ise şöyle;

İki Belediyenin memur alımı için aranan genel şartlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu kurum ve kurluşlarından sağlanan haklardan mahrum olmamak,

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile herhangi bir suçtan mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak

İki belediyenin de memur alımlarında genel şartlar ile birlikte özel şartlar yer alıyor. Bu özel şartlara da aşağıdaki ilan linklerinden ulaşabilirsiniz.

Sultangazi Belediye Başkanlığı'nın memur alımı detayları, başvuru şekli için TIKLAYIN

Meriç Belediye Başkanlığı 'nın memur alımı detayları, başvuru şekli için TIKLAYIN

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