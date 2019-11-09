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İBB Kariyer En Az Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Şartları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan koltuğuna geçtikten sonra personel alımlarında şeffaf bir yönetim anlayışı ile İBB kariyer kurulmasının ardından İBB’ye alınacak personel ilanları yayınlanmaya başlandı. İBB personel alım ilanlarını bekleyenler için personel alım şartları ve iş tanımları açıklandı.

İBB Kariyer En Az Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Şartları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan koltuğuna geçtikten sonra personel alımlarında şeffaf bir yönetim anlayışı ile İBB kariyer kurulmasının ardından İBB’ye alınacak personel ilanları yayınlanmaya başlandı. İBB personel alım ilanlarını bekleyenler için personel alım şartları ve iş tanımları açıklandı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:18
İBB Kariyer En Az Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Şartları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Haziran seçimleri sonrasında bir hayli değişikliğe uğradı. Hem yönetim anlayışı hem de şeffaflık konusunda hassas davranan yeni yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alacak adayları İBB kariyer üzerinden seçmeye başladı.

İBB HASTA BAKICI VE BAKIM PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İBB kariyer üzerinde hasta bakıcı ve bakım personeli alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da açıklandı. Adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak en az lise mezunu, tercihen Hasta ve Yaşlı Bakımı Sertifikasına sahip olan adayların tercih edileceği açıklandı.

Ayrıca kadın adayların yanı sıra erkek adayların  askerliğini tamamlamış olma şartını sağlamaları gerekiyor.  Ayrıca başvuru yapacak adayların aynı zamanda Ataşehir ve çevre ilçelerinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

İBB HASTA BAKICI VE BAKIM PERSONELİ GÖREVLERİ

İBB kariyer sayfasında yayınlanan ilanda ayrıca adayların yapacağı görevler de açıklandı. Başvuru yapacak adayların başvurularının kabul edilmesi ardından şu görevleri yapması istenecek:

Hastanın kişisel bakımı ile ilgili olan tüm işleri eksiksiz ve hijyen kuralları içinde yerine getirmek,

Hastanın, hastane içerisinde ilgili bölümlere transferini sağlamak ve güvenlik önlemlerini almak,

Hasta bakım malzemelerinin takibini ve düzenini sağlamak.

İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

İBB KARİYER HASTA BAKICI VE BAKIM PERSONELİ ALIM İLANINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 09.11.2019 10:24
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