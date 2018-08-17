İBB 500 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan zabıta memurluğu alımları 30 binden fazla başvuru yapılan ilan için başvuru sonuçları nihayet açıklandı.

Ağustos ayında başvuruları başlayan ve 15 Ağusto'ta başvuruları biten Zabıta Memuru alımı için başvuru sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 Zabıta Memuru alımı yapmak için ilana çıktı ve zabıta adaylarından başvuru taleplerini aldı. Başvuruların incelenmesinin ardından başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erkek ve Bayan kadrolardan oluşan 500 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alımı gerçekleştirecek. Buna göre adaylardan bazı genel ve özel nitelikler arandı. Adayların başvuru yapabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları içni KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartını zzorunlu kılmıştı.

Başvuruları inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Dairesi Başkanlığı yapmış olduğu sıralamaya göre kadro sayısının 5 katı kadar adayı sınava çağıracak. 25000 civarında aday İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak bsınav sonucunda başarılı olan sadece 500 kişi kadroya alınacak.

ZABITA MEMURLUĞU BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI:

Yayımlanan kılavuza göre başvuru sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilmişti. Zabıta Memurluğu başvuru sonuçları açıklandı ve adaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden başvuru sonuçlarını öğrenebilirler.

Başvurusu geçerli olan adaylar 27 Ağustos 2018 tarihi ile 01 Ekim 2018 tarihleri arasında sözlü sınava (mülakat) tabii tutulacaklardır. Sözlü mülakat sınavı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

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