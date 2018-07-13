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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 25 Ön Muhasebe Personeli Alacak!..

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı 25 ön muhasebe personeli alım ilanı yayınladı. Başvuruları başlayan ilana son başvuru 26 Temmuz 2018 olarak yayınlanmıştır.

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 25 Ön Muhasebe Personeli Alacak!..

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı 25 ön muhasebe personeli alım ilanı yayınladı. Başvuruları başlayan ilana son başvuru 26 Temmuz 2018 olarak yayınlanmıştır.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:20
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 25 Ön Muhasebe Personeli Alacak!..

Eskişehir Tepebaşı 25  kişi bay bayan ön muhasebe personeline ihtiyaç olup başvuru son 26 Temmuz 2018 tarih olarak yayınlanmıştır. Başvurular şahsen Belediye Başkanlığına yapılacaktır. Başvuracaklar lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 25 kişi ön muhasebeci istihdam edilecektir. İstihdam edileceklerle 4857 sayılı iş yasası uyarınca şartları tutan adaylarla sözleşme imzalanacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan şartlar: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, 18 ile 40 yaşları arasında olması, Kamu haklarından mahrum bulunmaması, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut sakatlığı ve özrü bulunmaması, Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

Başvuracaklar için istenen belgeler: Sözleşmeli iş talep formu, bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, işe konu sertifika veya belgenin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, 12 adet fotoğraf, çalışmasına engel olmayacağını gösteren rapor ve varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmiş olması gerekmektedir.

Eskişehir 25 ön muhasebeci personel alım ilan kılavuzu şöyle;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.07.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Tepebaşı BelediyesiKamu Ön Muhasebe Personeli İlanı
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