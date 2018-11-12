En Az Lise Mezunu KPSS 60 Puanla Memur Alınacak!

Çekmeköy Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu olma şartı ile birlikte KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı da yer alıyor. İşte başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru detayları...

İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda "Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır."ifadelerine yer verildi.

Toplamda 15 zabıta memuru alınacak. Alınacak zabıta memurlarından 5 kişilik kadro Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Harita, Harita Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak şartı ile alınacak. KPSS93 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor.

5 kişilik diğer kadro için herhangi bir ön lisans programından mezun olmak şartı isteniyor. KPSS93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı yer alıyor.

5 kişilik diğer kadro için ise Ortaöğretim kurumlarının mesleki veya teknik bölümlerinden mezun olmak şartları yer alırken yine KPSS93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

15 Kişilik zabıta memurluğu ilanına kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

ZABITA MEMURLU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru Formu, (Belediyeden veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)

4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adayların başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra istenilen diğer belgelerle birlikte 03 Aralık 2018 gününden 07 Aralık 2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Çekmeköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, sınav değerlendirme, sınav sonucuna itiraz, sınav konuları ve diğer detaylar için başvuru kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Çekmeköy Belediyesi 15 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Kılavuzu

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