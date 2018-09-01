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Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Memur Alım İlanı Yayımlandı!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmadan çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Büro elemanı, işçi ve şoför olarak belirtilen pozisyonlara başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Memur Alım İlanı Yayımlandı!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmadan çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Büro elemanı, işçi ve şoför olarak belirtilen pozisyonlara başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:23
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Memur Alım İlanı Yayımlandı!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS şartı olmadan çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 15 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Büro elemanı, işçi ve şoför olarak belirtilen pozisyonlara başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Ankara Büyükşehir Belediyesi AYAŞ Personel İstihdam Ltd.Şti. üzerinden 15 kamu personeli alımı yapacak. Başvuracak adaylar KPSS şartı aranmıyor. Büro elemanı, işçi ve şoför alımı pozisyonlarında görevlendirilecek adaylar için başvurular başladı. İlana son başvuru tarihi 3 Eylül 2018 olarak belirlendi.

15 Kamu Personeli Alımı yapılacak açık pozisyonlar şöyle:

  • 9 kişi şoför,
  • 2 kişi greyder operatörü,
  • 2 büro elemanı
  • 2 kişi işçi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilanına başvuru yapacak adayların 3 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar bizzat kendileri evrakları ile birlikte müracaat etmek zorundadır. Posta ve e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

  1. Adaylardan istenen belgeler ise şöyle;
  2. Özgeçmiş,
  3. Kimlik fotokopisi,
  4. Sağlık raporu
  5. Diploma fotokopisi 

Adayların başvuruda istenen belgelerde beyan farklılığı veya aykırı beyanda bulunduğu tespit edilirse başvurusu geçersiz sayılacak. Göreve başlama aşamasında tespit edilirse göreve başlatılmaz.

Göreve başlamış olsalar dahi iptal edilir. Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmaması ve görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Memur Alım İlanı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.pdf

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.09.2018 20:52
Anahtar Kelimeler:
AnkaraBüyükşehirBelediyesiBüro Elemanı AlımıKamu Personeli Alımı
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