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Büyükşehir Belediyesi KPSS 60 Puanla Kadın-Erkek Memur Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar Belediyesinde görevlendirilmek üzere 15 Ekim 2018 ile 16 Ekim 2018 tarihlerinde başvuru yapılabilin bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla kadın erkek tekniker ve mühendis alımı yapılacak.

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Büyükşehir Belediyesi KPSS 60 Puanla Kadın-Erkek Memur Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar Belediyesinde görevlendirilmek üzere 15 Ekim 2018 ile 16 Ekim 2018 tarihlerinde başvuru yapılabilin bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla kadın erkek tekniker ve mühendis alımı yapılacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:54
Büyükşehir Belediyesi KPSS 60 Puanla Kadın-Erkek Memur Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar Belediyesinde görevlendirilmek üzere 15 Ekim 2018 ile 16 Ekim 2018 tarihlerinde başvuru yapılabilin bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla kadın erkek tekniker ve mühendis alımı yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE KPSS 60 PUANLA MEMUR ALIMI

Belediye tarafından yayımlanan ilan ile Konya Doğanhisar Belediye Başkanlığında görevlendirilmek üzere kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği Kamu Personeli Sseçme Sınavı (KPSS) 60 puanla tekniker ve mühendis olarak kamu personeli alımı yapılacak.

Alımlar için aranan şartlar şöyle;

  • Tekniker 1 kişi alımı için Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksek okulların İnşaat Programı mezunu olmak. KPSS P93 türünde 60 puan almak,
  • Tekniker 1 kişi için Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksek okulların Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak.
  • Mühendis 1 kişi alımı için Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümü mezunu olmak.
  • Mühendis Kadrosu için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Tekniker Kadroları için 2016 yılı KPSSP93 Ka mu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 15 Ekim 2018 gününden 16 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Dikkat ilana başvuru süresi sadece 1 gün ile sınırlandırılmıştır. Başvurmak isteyen adayların bu noktayı gözden kaçırmamaları gerekmektedir.

Belediye KPSS60 Puanla Memur Alım İlanına ulaşmak için tıklayınız

Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2018

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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