Belediyeye KPSS'SİZ Kamu Personeli Alımı! İşte Başvuru Şartları!

Zonguldak Ereğli Beelediye Başkanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) Destekli 20 Kamu Personeli Alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Belediye Başkanlığı İŞKUR destekli 20 kamu personeli alımı gerçekleştiriyor. Alınacaklar öğretmen, büro görevlisi, danışma görevlisi, mimar, mühendis, şoför ve aşçı yardımcısı olarak görevlendirilecektir. . Alıma başvurular 30 Mayıs 2019 kadar devam edecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MAYIS!

Zonguldak Ereğli Belediye Başkanlığı İŞKUR destekli kamu personeli alımı daimi düzeyde öğretmen alımı, büro görevlisi alımı, danışma görevlisi alımı, mimar alımı, mühendis alımı, şoför alımı ve aşçı yardımcısı alımları yapılıyor. İlgililer başvurularını Ereğli Belediyesi adresine şahsen yapmaları isteniyor. Başvurular 30 Mayıs 2019 tarihinde son buluyor.

20 KAMU PERSONELİ ALINACAK!

Büro memuru, Danışma görevlisi alımı, İnşaat mühendisi, Yapı montaj işleri işçisi, turizm otel işletmecisi, Araç filo sorumlusu, Fizik öğretmeni, Mimar ve çevre tasarımcısı alımları olarak 20 kişi alım gerçekleşecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Araç filo sorumlusu 1 kişi 1 yıl deneyimi olan E sınıfı sürücü belgeli lisans mezunu adaylar başvuru yapabiliyor.

Aşçı yardımcısı 1 kişi bayan alımı için en az ilköğretim mezunu olması ve 2 yıl deneyim sahibi olanların başvurusu alınacaktır.

Büro memuru genel 2 kişi için en az lise mezunu olması, bilgisayar kullanabilen, B sınıfı ehliyet sahipli ve 5 yıl deneyim sahibi olanlar başvurabilir. Bir bay bir bayan olarak alım yapılacaktır.

Şoför 2 kişi 5 yıl deneyimi olan askerlikle ilişiği olmayanlar başvuru yapabilir. SRC 1 2 3 4 Belge sahipli ve pisikoteknik sertifikası olması isteniyor.

Danışma görevlisi alımı 1 kişi lisans mezunu, 5 yıl tecrübe sahibi ve erkek olanlar başvuru yapabiliyor.

Fizik öğretmeni alımı 1 kişi 3 yıl deneyimli ve okul dönemlerinde bilgisayar destekli çalışmalar yapabilecekler başvuru yapması gerekiyor.

Mimar ve çevre tasarımcısı alımı 1 kişi için bayan olması, lisans mezunu olması ve ileri seviyede İngilizce bilmesi istenmektedir.

İnşaat mühendisi alımı 1 kişi lisans mezunu, deneyimli ve İngilizce bilgisine sahip olması isteniyor.

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