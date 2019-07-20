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Belediyeye KPSS'siz Çok Sayıda Personel Alınıyor! İşte Detaylar...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iş ilanında farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 74 personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS talep edilmeyen ilana başvuru yapmak isteyenlerin en az 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur. Başvuru evrakları alt kısımda yer almaktadır.

Belediyeye KPSS'siz Çok Sayıda Personel Alınıyor! İşte Detaylar...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iş ilanında farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 74 personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS talep edilmeyen ilana başvuru yapmak isteyenlerin en az 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur. Başvuru evrakları alt kısımda yer almaktadır.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:10
Belediyeye KPSS'siz Çok Sayıda Personel Alınıyor! İşte Detaylar...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden yeni bir ilan yayımladı ve 74 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İlana başvuru yapacakların Muğla'da ikamet etmesi zorunludur ve başvuru yapmak isteyenlerin adli sicil sabıka kaydının temiz olması zorunludur.

Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 23 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

KADRO DAĞILIMI

9 harita ve harita kadastro teknikeri

7 tekniker

2 gemi makineleri teknikeri

1 otomotik teknolojisi teknikeri

1 alternatif enerji kaynakları teknolojisi teknikeri

4 inşaat mühendisi

4 çevre mühendisi

1 harita mühendisi

1 metalurji ve malzeme mühendisi

1 enerji sistemler mühendisi

10 iş makineleri operatörü

1 iş makineleri bakım onarımcısı

1 otomotiv mekanikçisi

2 elektrik teknisyeni

2 otomoasyon sistemleri teknisyeni

4 tır çekici şoför

23 beden işçisi

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile hiçbir suçtan dolayı sabıkası olmamak.

4- Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak.

5- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

İSTENEN EVRAKLAR

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kadroya uygun talep edilen sertifika ve evrak sahibi olmak.

3- Askerlik veya terhis ya da muafiyet belgesi.

4- İkametgah belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf

6- Başvuru formu

7- e- devlet üzerinden alınan unvan listesinde yer alan barkodlu SGK hizmet dökümü

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Yasin 3 saat önce

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