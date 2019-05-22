Belediyeye Çok Sayıda Şoför ve Geçici Personel Alınıyor!

Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda şoför ve kamu personeli alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
103 BEDEN İŞÇİSİ İLANI İÇİN TIKLAYIN
7 KAMYON ŞOFÖRÜ İLANI İÇİN TIKLAYIN
3 ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) İLANI İÇİN TIKLAYIN
ARK KAYNAKÇISI İLANI İÇİN TIKLAYIN
2 MARANGOZ İLANI İÇİN TIKLAYIN
1 SİLİNDİR OPERATÖRÜ İLANI İÇİN TIKLAYIN
2 İNŞAAT TEKNİKERİ İLANI İÇİN TIKLAYIN
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bedenim sağlam benide alın işe