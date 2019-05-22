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Belediyeye Çok Sayıda Şoför ve Geçici Personel Alınıyor!

Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda şoför ve geçici personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Belediyeye Çok Sayıda Şoför ve Geçici Personel Alınıyor!

Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda şoför ve geçici personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
Belediyeye Çok Sayıda Şoför ve Geçici Personel Alınıyor!

Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda şoför ve kamu personeli alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

103 BEDEN İŞÇİSİ İLANI İÇİN TIKLAYIN

7 KAMYON ŞOFÖRÜ İLANI İÇİN TIKLAYIN

3 ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) İLANI İÇİN TIKLAYIN

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belediyeye çok sayıda şoför geçici personel alınıyor
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Bedenişcisi 16 saat önce

Bedenim sağlam benide alın işe

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