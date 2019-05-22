Belediyeye Çok Sayıda Şoför ve Geçici Personel Alınıyor!

Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda şoför ve geçici personel alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...