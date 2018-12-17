Belediye taşeronlarının kadroya geçirilmesi için teklif verildi!

Belediye Başkanlıklarında çalışan taşeron işçilerin de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kadroya geçmeleri konusunda kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.



Belediye işçilerine kadro verilmesine yönelik kanun teklifi İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tarafından verildi. Feridun Bahşi, belediye işçilerinin yine belediyelere ait şirketlere aktarıldığını hatırlatarak, bu kapsamdaki işçilerin de diğer kamu kurumları gibi belediyelerin asıl kadrolarına geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediyelerdeki taşeranlarla ilgili teklif şöyle:

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