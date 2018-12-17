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Belediye taşeronlarının kadroya geçirilmesi için teklif verildi!

Belediye Başkanlıklarında çalışan taşeron işçilerin de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kadroya geçmeleri konusunda kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Belediye taşeronlarının kadroya geçirilmesi için teklif verildi!

Belediye Başkanlıklarında çalışan taşeron işçilerin de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kadroya geçmeleri konusunda kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:31
Belediye taşeronlarının kadroya geçirilmesi için teklif verildi!

Belediye Başkanlıklarında çalışan taşeron işçilerin de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi kadroya geçmeleri konusunda kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
 

Belediye işçilerine kadro verilmesine yönelik kanun teklifi İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tarafından verildi. Feridun Bahşi, belediye işçilerinin yine belediyelere ait şirketlere aktarıldığını hatırlatarak, bu kapsamdaki işçilerin de diğer kamu kurumları gibi belediyelerin asıl kadrolarına geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediyelerdeki taşeranlarla ilgili teklif şöyle:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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belediye taşeronlarının kadroya geçirilmesi teklif verildi
Yorumlar
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Mücahit 1 saat önce

Torpille işe gir haline yine şükretmeyip bide kadro iste. Pişkinliğin böylesi

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Aydın 2 saat önce

Sayın millet vekilimden Allah razı olsun inşAllah yazdığı yazı boşa gitmez.
Kpss cafe yöneticisi eğer sizinde imkanınız varsa bu konu hakkında yardımcı olurmusunuz

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Ahmet 1 saat önce

Hiç bir AKP milletvekili bir defa da milletin elinden tutmayacak mı?

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