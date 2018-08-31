Belediye Sürekli İşçi Alımı Yapacak!..

Mucur Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detayları şöyle;

Türkiye İş Kurumu üzerinden MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan ilanın 1 kamu personeli alımı yapılacak.

Yayınlanma Tarihi: 31.08.2018

Son Başvuru Tarihi 10.09.2018 İşveren

Statüsü :Kamu

İş Tanımı

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

-Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

-Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik

durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. -İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu

tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

-Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir.

-Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

-Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek: Çöpçü Deneyim

Kura Bilgileri

Kura Yeri : Mucur Belediyesi Meclis Salonu

Kura Tarihi : 17.09.2018

Kura Saat Dilimi : 11:00 - 12:00

Çalışma Adresi Bilgisi Çalışma Adresi : SOLAKLI MAH. 040 MUCUR KIRŞEHİR / TÜRKİYE

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