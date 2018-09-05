belediye sözleşmeli personel alacak

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi İnternet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 1 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.

Erdek Belediyesi'nde görevlendirilmek üzere 4 yıllık Radyo ve Televizyonculuk (4 yıllık lisans mezunu) mezunu 1 sözleşmeli personel alacak.

Sadece sözlü mülakat ile alınacak personel ilanına 6 Eylül 2018 ile 13 Eylül 2018 tarihleri arasnda başvuru yapılabilir.

Sözlü mülakat tarihi olarak da 14 Eylül 2018 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Erdek Belediye Başkanlığı'nın yayımladığı ilana ulaşmak için tıklayınız.

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