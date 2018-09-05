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Belediye Sözleşmeli Personel Alacak

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi İnternet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 1 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.

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Belediye Sözleşmeli Personel Alacak

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi İnternet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 1 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 23:02
Belediye Sözleşmeli Personel Alacak

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi İnternet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 1 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.

Erdek Belediyesi'nde görevlendirilmek üzere 4 yıllık Radyo ve Televizyonculuk (4 yıllık lisans mezunu) mezunu 1 sözleşmeli personel alacak.

Sadece sözlü mülakat ile alınacak personel ilanına 6 Eylül 2018 ile 13 Eylül 2018 tarihleri arasnda başvuru yapılabilir.

Sözlü mülakat tarihi olarak da 14 Eylül 2018 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Erdek Belediye Başkanlığı'nın yayımladığı ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yeni belediye personel alım ilanlarından haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 05.09.2018 23:24
Anahtar Kelimeler:
belediye sözleşmeli personel alacak
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Erdal 47 dakika önce

Ya varya saka gibi bu sayfanin yoneticisi 1 memur alimi var daha onuda haber ediyor

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Berat 58 dakika önce

Aynı belediye gecen senede 1 adet ziraat teknıkerı kapanan bir branş dalından birini aldı torpıl yanı
Erdek belediyesini kim yönetiyosa eş dost akrabalarına bağlı

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