belediye sözleşmeli personel alacak

Erdek Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının resmi İnternet sitesi üzerinden (dpb.gov.tr) 1 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu.
Erdek Belediyesi'nde görevlendirilmek üzere 4 yıllık Radyo ve Televizyonculuk (4 yıllık lisans mezunu) mezunu 1 sözleşmeli personel alacak.
Sadece sözlü mülakat ile alınacak personel ilanına 6 Eylül 2018 ile 13 Eylül 2018 tarihleri arasnda başvuru yapılabilir.
Sözlü mülakat tarihi olarak da 14 Eylül 2018 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.
Erdek Belediye Başkanlığı'nın yayımladığı ilana ulaşmak için tıklayınız.
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Ya varya saka gibi bu sayfanin yoneticisi 1 memur alimi var daha onuda haber ediyor
Aynı belediye gecen senede 1 adet ziraat teknıkerı kapanan bir branş dalından birini aldı torpıl yanı
Erdek belediyesini kim yönetiyosa eş dost akrabalarına bağlı