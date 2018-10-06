Belediye Memur Alım Şartları Değişti!

Enez Belediyesi'nin Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 9 memur alım ilanının şartları değiştirildi.
İlanın genel şartları şöyleydi;
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53.üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya Yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
İlanın yeni şartlarını görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 06.10.2018 01:21