Yayınlanan ilanla Cizre Belediyes KPSS şartı olmadan 150 destek personeli alımı yapacak.. Başvuruları Türkiye iş kurumuna yapılacak. İlana başvuru başlamış olup 30 Temmuz 2018 bitimine kadar şahsen yapılması gerekmektedir.

Alıma başvuracaklar ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektir. 18 yaş ile 50 yaş aralığında olan kişilerin başvurusu kabul edilecektir. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş adayların başvurusu kabul olacaktır. Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Başvurularda kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, 2 adet fotoğraf, diploma fotokopisi, sertifika varsa fotokopisi ile birlikte başvuru sağlanabilir. Alınacak personeller Şırnak Cizre adresine istihdam edilecektir.

Başvuracak adaylara sadece mülakat sınavı yapılacaktır. Alımlar arasında engelli alımları mevcuttur. Başvuru saatleri 08:00 ile 17:00 arasında yapılacaktır.

Destek personeli 150 kişi alım ilan kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız.

Belediye KPSS Şartsız 150 Destek Personeli Alıyor!.. Başvuru Detayları.pdf