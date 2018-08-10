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Belediye KPSS Şartı Olmadan Sürekli Personel Alımı Yapıyor!..

Konya'ya bağlı Yunak Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı çok sayıda ilanla Türkiye İş Kurumu üzerinden KPSS şartı olmadan sürekli işçi statüsünde birçok meslek branşında işçi alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

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Belediye KPSS Şartı Olmadan Sürekli Personel Alımı Yapıyor!..

Konya'ya bağlı Yunak Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı çok sayıda ilanla Türkiye İş Kurumu üzerinden KPSS şartı olmadan sürekli işçi statüsünde birçok meslek branşında işçi alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

10 Ağustos 2018 Cuma 19:02
Belediye KPSS Şartı Olmadan Sürekli Personel Alımı Yapıyor!..

Konya'ya bağlı Yunak Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı çok sayıda ilanla Türkiye İş Kurumu üzerinden KPSS şartı olmadan sürekli işçi statüsünde birçok meslek branşında işçi alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

KPSS şartı olmadan, Makam şöförü, arşivci,büro personeli, kepçe operatörü, okul servis şöförü gibi birçok meslek branşında işçi alımı yapacak olan Yunak Belediyesinnin ilan detaylarına aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 19:13
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Yunak BelediyesiKpss şartı OlmadanSürekli Işçi
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