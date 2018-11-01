Belediye KPSS 65 Puanla Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Şırnak Belediye Başkanlığı önlisans ve lisans mezunları arasından 10 zabıta memuru alımı yapacağını ilanen duyurdu.

Şırnak Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda ''Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Önlisans mezunlarının 2016 KPSS'den 65 puan almış olması

Lisans mezunlarının 2018 KPSS'den 65 puan almış olması

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Başvuru sırasında adayların aşağıdaki evrakları hazır bulundurması gerekmektedir.

Başvuru Formu, (Belediyeden ya da www.sirnak.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan

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