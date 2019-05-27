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Belediye KPSS 60 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile daimi kadroda görevlendirilmek üzere 3 sürekli işçi (memur) alımı yapılacağı açıklandı.

Belediye KPSS 60 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile daimi kadroda görevlendirilmek üzere 3 sürekli işçi (memur) alımı yapılacağı açıklandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:07
Belediye KPSS 60 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Yayınlanan ilanda "09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 3 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır."  ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, 

2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

4) Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.

5)Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda göreve başlamalarında bir engel bulunmamak. 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1) Başvurular, 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri'ne şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2) KPSS puan sıralamasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday İŞKUR tarafından belirlenerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bildirilecektir.

3) İŞKUR tarafından bildirilen adaylara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanacaktır.

4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak sınav sonucunda başarılı olan adaylar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web ( www.kahramanmaras.bel.tr ) sayfasında ilan edilecek ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

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