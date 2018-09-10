Belediye Kadrolu Personel Alımı Yapacak!..

Tokat'a bağlı Çat Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden 3 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 1 Mezar kazma işçisi, 1 mezarlık görevlisi ve 1 Orman nezaretçisi alımı yapılacak.

İlana başvuru yapacak adayların okur-yazar olması yeterli görülüyor. İlana başvurular 21 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

Noterce kura çekimi Tokat 2. Noterliği tarafından 28.09.2018 tarihinde saat 10.00 'da Çat Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır, isteyenler çekilişi izleyebilecektir.

Kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi, istenen belgeler ve mülakat tarihi Çat Belediye Başkanlığı tarafından adaylara tebliğ edilecektir.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayım tarihten itibaren 10 gün içerisinde Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge ya da beyan verenlerin başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çat Belediye Başkanlığı'nın yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Durumu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere Çat Belediye Başkanlığına bildirilecektir.

Noter huzurunda çekilen kurada belirlenen asil ve yedek adaylara Çat Belediye Başkanlığınca tebligat yapılacaktır. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları işgücü talebine iş verence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvuru alınır. Kuraya tabi bu talebe şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adresler dikkate alınır.

Nitelik olarak Mezar Kazma İşçisi Sertifikasına sahip olmak (Kurs yada Seminerden), Yayımlanma tarihinden sonra alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır. İşe alındıktan sonra Çat Kasabasında ikamet etmek.

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