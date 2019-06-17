Belediye Güvenlik Görevlisi Alıyor! KPSS Şartı Yok!

İstanbul iline bağlı Beykoz Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarı ve Tic. A.Ş.'de görevlendirilmek üzere silahlı ve silahsız 25 güvenlik görevlisi alınacağı açıklandı. Üstelik başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı da aranmıyor. İşte detaylar...

Yeni yayımlanan ilan ile Büyükşehir Belediye güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Silahlı silahsız bay bayan adaylar arasından en az lise mezunu sınavsız 25 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Alınacakların 23 kişisi erkek ve 2 kişi kadın olarak istihdam edilecektir.

Başvuru şartları şöyle; 20 ile 30 yaş aralığında olmak. Güvenlik kimliği olması silahlı-silahsız. En az lise mezunu olması. Kamu haklarından mahrum olmamak. Erkek adaylar 1,75 kadın adaylar 1,65 santimden kısa olmamak.

Başvuru esnasında başvuru formu, adli sicil belgesi, 1 adet fotoğraf ve aile tablosu istenecektir. Başvurular İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen 17 Haziran 2019 ile 21 Haziran 2019 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Adaylar 0 ile 3 yıl deneyim arasında olanların daha öncelikli olacağını kılavuz içerisine yerleştirilmiştir.

Güvenlik Görevlisi Alımı başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ

Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2019

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