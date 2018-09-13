Belediye En Az Lise Mezunu KPSS 55 İle Memur Alımı Yapıyor!..

Sultangazi Belediyesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 25 memur alımı yapacağını duyurdu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Sultangazi Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Diğer Nitelikler 1 Bilgisayar İşletmeni GİH 10 4 Bilgisayar Öğretmenliği, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve İşletme programlarından birinden mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP3 60 Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış veya MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 10 4 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve İşletme programlarından birinden mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP3 60 Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış veya MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak 3 Memur GİH 10 7 Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP94 55 4 Zabıta Memuru GİH 10 4 Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, İktisat ve İşletme programlarından birinden mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP3 60 5 Zabıta Memuru GİH 10 6 Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP94 55 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak. 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 puanı için 2016 yılı ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları için, öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış veya MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmenlik Sertifikasına sahip olmak. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Belediyemizce yapılacak sözlü sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; Belediyemizin internet sayfası (http://www.sultangazi.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi

KPSS sonuç belgesinin çıktısı

Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları için, öğrenimi sırasında bilgisayar dersi aldıklarına dair belgenin veya MEB'den onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasının fotokopisi

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

2 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir. 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 17.09.2018'den 02.10.2018 Salı günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),

Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.

Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 09.10.2018 tarihinde Belediyemizin internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sultangazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda; Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur alımı için 22.10.2018 Pazartesi günü saat 10:00’da başlamak üzere, Zabıta Memuru alımı için ise 24.10.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınav Konuları: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Zabıta Memuru kadroları için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

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